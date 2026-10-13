Regions Financial Aktie

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WKN: A0B6XA / ISIN: US7591EP1005

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Profitabler Regions Financial-Einstieg? 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Regions Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Regions Financial-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Regions Financial-Aktien verdienen können.

Das Regions Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,73 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Regions Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,019 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 1 259,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 27,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,95 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Regions Financial bezifferte sich zuletzt auf 23,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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