Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Republic Services von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Republic Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 213,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 46,738 Republic Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 821,37 USD, da sich der Wert einer Republic Services-Aktie am 17.11.2026 auf 252,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,21 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Republic Services belief sich zuletzt auf 77,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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