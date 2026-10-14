S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Republic Services von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Republic Services-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Republic Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Republic Services-Anteile bei 49,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Republic Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,007 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 219,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 441,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +341,41 Prozent.

Insgesamt war Republic Services zuletzt 66,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at