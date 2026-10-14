Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Langfristige Anlage
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Republic Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Republic Services-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Republic Services-Anteile bei 49,82 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Republic Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,007 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 219,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 441,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +341,41 Prozent.
Insgesamt war Republic Services zuletzt 66,74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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