Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Republic Services-Anlage unter der Lupe
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Republic Services-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Republic Services-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Republic Services-Aktie 160,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,623 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,20 USD, da sich der Wert einer Republic Services-Aktie am 24.11.2026 auf 252,15 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 57,20 Prozent vermehrt.
Republic Services war somit zuletzt am Markt 75,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Republic Services Inc.
Analysen zu Republic Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Republic Services Inc.
|232,20
|0,17%