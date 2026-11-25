Vor Jahren in Republic Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Republic Services-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Republic Services-Aktie 160,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Republic Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,623 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,20 USD, da sich der Wert einer Republic Services-Aktie am 24.11.2026 auf 252,15 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 57,20 Prozent vermehrt.

Republic Services war somit zuletzt am Markt 75,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at