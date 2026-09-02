Republic Services Aktie
WKN: 915201 / ISIN: US7607591002
|Frühe Anlage
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Republic Services von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Republic Services-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Republic Services-Papier bei 144,90 USD. Bei einem Republic Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,690 Republic Services-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,10 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Anteils am 01.09.2026 auf 223,29 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,10 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Republic Services zuletzt 67,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Republic Services Inc.
Analysen zu Republic Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Republic Services Inc.
|191,35
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.