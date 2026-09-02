S&P 500-Papier Republic Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Republic Services von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Republic Services-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Republic Services-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Republic Services-Papier bei 144,90 USD. Bei einem Republic Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,690 Republic Services-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,10 USD, da sich der Wert eines Republic Services-Anteils am 01.09.2026 auf 223,29 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,10 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Republic Services zuletzt 67,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at