ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|ResMed-Investment
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ResMed von vor 10 Jahren abgeworfen
Die ResMed-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 59,03 USD. Bei einem Investment von 100 USD in ResMed-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,694 ResMed-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 416,23 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 25.11.2026 auf 245,70 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 316,23 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von ResMed belief sich zuletzt auf 34,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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