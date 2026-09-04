ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|Performance im Blick
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ResMed-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das ResMed-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 67,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das ResMed-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,491 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen ResMed-Aktien wären am 03.09.2026 341,77 USD wert, da der Schlussstand 229,19 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 241,77 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von ResMed belief sich zuletzt auf 33,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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