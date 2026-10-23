ResMed Aktie

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WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078

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Lohnende ResMed-Anlage? 23.10.2026 16:03:48

S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel hätte eine Investition in ResMed von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ResMed-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden ResMed-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das ResMed-Papier bei 267,50 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die ResMed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,738 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 946,02 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 22.10.2026 auf 253,06 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 946,02 USD entspricht einer negativen Performance von 5,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ResMed bezifferte sich zuletzt auf 34,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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