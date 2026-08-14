ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|Lukratives ResMed-Investment?
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14.08.2026 16:03:49
S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ResMed-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 14.08.2025 wurde die ResMed-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 284,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ResMed-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,351 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 79,64 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 13.08.2026 auf 226,74 USD belief. Damit wäre die Investition 20,36 Prozent weniger wert.
ResMed wurde am Markt mit 32,88 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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