ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|Investmentbeispiel
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ResMed von vor einem Jahr eingebracht
Am 11.09.2025 wurde das ResMed-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 274,61 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,642 ResMed-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 799,61 USD, da sich der Wert einer ResMed-Aktie am 10.09.2026 auf 219,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,04 Prozent.
Der Marktwert von ResMed betrug jüngst 31,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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