ResMed Aktie
WKN DE: 895878 / ISIN: US7611521078
|Rentable ResMed-Anlage?
|
09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte ein ResMed-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ResMed-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 277,88 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,987 ResMed-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ResMed-Aktie auf 226,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 159,28 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 18,41 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von ResMed bezifferte sich zuletzt auf 31,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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