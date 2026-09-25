S&P 500-Papier ResMed-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ResMed von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde das ResMed-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 279,48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die ResMed-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,358 ResMed-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 79,39 USD, da sich der Wert eines ResMed-Anteils am 24.09.2026 auf 221,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,61 Prozent verringert.

Der Börsenwert von ResMed belief sich zuletzt auf 32,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at