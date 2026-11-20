Vor Jahren in ResMed-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades ResMed-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des ResMed-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 260,31 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die ResMed-Aktie investierten, hätten nun 38,416 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (236,88 USD), wäre das Investment nun 9 099,92 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 9,00 Prozent.

ResMed wurde am Markt mit 34,10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at