Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
|Lohnende Robert Half-Anlage?
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27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Robert Half-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Robert Half-Anteile bei 29,31 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Robert Half-Aktie investiert hat, hat nun 3,412 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,46 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 26.10.2026 auf 44,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,46 Prozent zugenommen.
Der Robert Half-Wert an der Börse wurde auf 4,60 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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