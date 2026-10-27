S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Robert Half von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Robert Half-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Robert Half-Anteile bei 29,31 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Robert Half-Aktie investiert hat, hat nun 3,412 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 153,46 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 26.10.2026 auf 44,98 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,46 Prozent zugenommen.

Der Robert Half-Wert an der Börse wurde auf 4,60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at