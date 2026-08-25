S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robert Half-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Robert Half-Investment verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Robert Half-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,604 Robert Half-Aktien im Depot. Die gehaltenen Robert Half-Anteile wären am 24.08.2026 117,50 USD wert, da der Schlussstand 45,12 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +17,50 Prozent.

Der Marktwert von Robert Half betrug jüngst 4,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at