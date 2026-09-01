Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
|Lohnender Robert Half-Einstieg?
|
01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Robert Half-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Robert Half-Papier statt. Diesen Tag beendete das Robert Half-Papier bei 37,32 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Robert Half-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,795 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 214,90 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 31.08.2026 auf 45,34 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 214,90 USD, was einer positiven Performance von 21,49 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Robert Half bezifferte sich zuletzt auf 4,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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