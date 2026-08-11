Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
|Robert Half-Investition im Blick
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Robert Half von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Robert Half-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Robert Half-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,125 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 42,68 USD gerechnet, wäre die Investition nun 560,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43,98 Prozent verringert.
Robert Half wurde am Markt mit 4,38 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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