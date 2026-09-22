Robert Half Aktie

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WKN: 856701 / ISIN: US7703231032

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Rentable Robert Half-Anlage? 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Robert Half von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Robert Half-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Robert Half-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,95 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Robert Half-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,350 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (36,96 USD), wäre das Investment nun 973,91 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 2,61 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Robert Half einen Börsenwert von 3,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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