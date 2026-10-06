Robert Half Aktie
WKN: 856701 / ISIN: US7703231032
|Lohnendes Robert Half-Investment?
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte eine Robert Half-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Robert Half-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Robert Half-Anteile bei 74,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,339 Robert Half-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 45,94 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 05.10.2026 auf 34,32 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,06 Prozent.
Der Robert Half-Wert an der Börse wurde auf 3,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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