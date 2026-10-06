S&P 500-Papier Robert Half-Aktie: So viel Verlust hätte eine Robert Half-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Robert Half-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Robert Half-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Robert Half-Anteile bei 74,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,339 Robert Half-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 45,94 USD, da sich der Wert einer Robert Half-Aktie am 05.10.2026 auf 34,32 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54,06 Prozent.

Der Robert Half-Wert an der Börse wurde auf 3,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at