Robinhood Aktie

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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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Robinhood-Performance 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Robinhood-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Robinhood-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,23 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 121,507 Robinhood-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Robinhood-Aktie auf 84,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 277,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 927,70 Prozent zugenommen.

Der Robinhood-Wert an der Börse wurde auf 73,20 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Robinhood-Aktie fand am 29.07.2021 an der Börse NAS statt. Die Robinhood-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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