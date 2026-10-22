S&P 500-Papier Robinhood-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Robinhood-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Robinhood-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Robinhood-Aktie statt. Der Schlusskurs des Robinhood-Papiers betrug an diesem Tag 39,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Robinhood-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,259 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 101,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 574,64 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 157,46 Prozent erhöht.

Robinhood wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87,97 Mrd. USD gelistet. Am 29.07.2021 wurden Robinhood-Anteile zum ersten Mal an der Börse NAS gehandelt. Der Erstkurs des Robinhood-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at