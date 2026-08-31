S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Rockwell Automation-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Rockwell Automation-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 312,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 32,043 Rockwell Automation-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 430,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 806,08 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,06 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Rockwell Automation zuletzt 47,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at