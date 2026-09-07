Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
|Profitabler Rockwell Automation-Einstieg?
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07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Rockwell Automation-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Rockwell Automation-Papier bei 318,46 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Rockwell Automation-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,314 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 136,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 433,81 USD belief. Damit wäre die Investition 36,22 Prozent mehr wert.
Alle Rockwell Automation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 48,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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