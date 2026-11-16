Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
|Langfristige Anlage
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rockwell Automation-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 377,13 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Rockwell Automation-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,652 Rockwell Automation-Aktien. Die gehaltenen Rockwell Automation-Aktien wären am 13.11.2026 1 067,17 USD wert, da der Schlussstand 402,46 USD betrug. Mit einer Performance von +6,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Rockwell Automation belief sich zuletzt auf 44,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rockwell Automation Inc.
Analysen zu Rockwell Automation Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Rockwell Automation Inc.
|352,60
|-3,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.