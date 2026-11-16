S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rockwell Automation von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Rockwell Automation eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Rockwell Automation-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 377,13 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Rockwell Automation-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,652 Rockwell Automation-Aktien. Die gehaltenen Rockwell Automation-Aktien wären am 13.11.2026 1 067,17 USD wert, da der Schlussstand 402,46 USD betrug. Mit einer Performance von +6,72 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Rockwell Automation belief sich zuletzt auf 44,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at