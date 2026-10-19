Rockwell Automation Aktie

Rockwell Automation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903978 / ISIN: US7739031091

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Performance unter der Lupe 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rockwell Automation-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Rockwell Automation-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Rockwell Automation-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Rockwell Automation-Aktie 347,66 USD wert. Bei einem Rockwell Automation-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,288 Rockwell Automation-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 426,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 122,60 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 22,60 Prozent.

Rockwell Automation erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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