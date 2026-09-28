Rockwell Automation Aktie
WKN: 903978 / ISIN: US7739031091
|Profitable Rockwell Automation-Anlage?
|
28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Rockwell Automation von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Rockwell Automation-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 286,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,349 Rockwell Automation-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 434,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,58 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 51,58 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Rockwell Automation bezifferte sich zuletzt auf 48,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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