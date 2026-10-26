S&P 500-Papier Rockwell Automation-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Rockwell Automation-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rockwell Automation-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Rockwell Automation-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 262,60 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Rockwell Automation-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,808 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 1 622,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 426,11 USD belief. Mit einer Performance von +62,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Rockwell Automation-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at