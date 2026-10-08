Rollins Aktie
WKN: 859002 / ISIN: US7757111049
|Rentabler Rollins-Einstieg?
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08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rollins von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Rollins-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Rollins-Papier letztlich bei 12,61 USD. Bei einem Rollins-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 792,812 Rollins-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 30,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 474,11 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 144,74 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Rollins belief sich zuletzt auf 14,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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