Rollins Aktie

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WKN: 859002 / ISIN: US7757111049

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Frühes Investment 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rollins-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Rollins-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13,49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 7,411 Rollins-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 284,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 184,44 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Rollins belief sich zuletzt auf 17,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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