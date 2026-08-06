S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rollins-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Rollins-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Rollins-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 262,055 Rollins-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (37,57 USD), wäre das Investment nun 9 845,39 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,55 Prozent verkleinert.

Am Markt war Rollins jüngst 18,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at