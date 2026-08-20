Rollins Aktie

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WKN: 859002 / ISIN: US7757111049

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Profitabler Rollins-Einstieg? 20.08.2026 16:04:01

S&P 500-Papier Rollins-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rollins von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Rollins-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Rollins-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Rollins-Papier an diesem Tag 58,44 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,112 Rollins-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 620,47 USD, da sich der Wert eines Rollins-Papiers am 19.08.2026 auf 36,26 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37,95 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Rollins bezifferte sich zuletzt auf 17,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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