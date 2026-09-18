S&P 500-Papier Roper Technolgies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roper Technolgies-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Roper Technolgies-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Roper Technolgies-Aktie bei 499,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,200 Roper Technolgies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 374,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 24,92 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Roper Technolgies eine Börsenbewertung in Höhe von 37,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at