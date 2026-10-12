Royal Caribbean Cruises Aktie

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WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868

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Royal Caribbean Cruises-Investment im Blick 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Royal Caribbean Cruises-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Royal Caribbean Cruises-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Royal Caribbean Cruises-Aktie bei 88,87 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert, befänden sich nun 112,524 Royal Caribbean Cruises-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 282,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 761,00 USD wert. Damit wäre die Investition 217,61 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 75,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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