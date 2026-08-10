S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätte eine Investition in Royal Caribbean Cruises von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Royal Caribbean Cruises-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Royal Caribbean Cruises-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Royal Caribbean Cruises-Aktie 301,44 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 33,174 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 320,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 615,71 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,16 Prozent angezogen.

Am Markt war Royal Caribbean Cruises jüngst 85,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at