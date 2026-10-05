S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Caribbean Cruises-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Royal Caribbean Cruises-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 314,05 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Royal Caribbean Cruises-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,184 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 884,38 USD, da sich der Wert einer Royal Caribbean Cruises-Aktie am 02.10.2026 auf 277,74 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,56 Prozent.

Der Royal Caribbean Cruises-Wert an der Börse wurde auf 74,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at