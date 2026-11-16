Royal Caribbean Cruises Aktie

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WKN: 886286 / ISIN: LR0008862868

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Royal Caribbean Cruises-Anlage unter der Lupe 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Royal Caribbean Cruises-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Royal Caribbean Cruises von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Royal Caribbean Cruises-Aktien verdienen können.

Royal Caribbean Cruises-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Royal Caribbean Cruises-Anteile an diesem Tag 83,34 USD wert. Bei einem Royal Caribbean Cruises-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,999 Royal Caribbean Cruises-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 878,93 USD, da sich der Wert eines Royal Caribbean Cruises-Papiers am 13.11.2026 auf 323,27 USD belief. Damit wäre die Investition 287,89 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Royal Caribbean Cruises belief sich zuletzt auf 86,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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