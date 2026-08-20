S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in S&P Global eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 120,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,831 S&P Global-Aktien. Die gehaltenen S&P Global-Anteile wären am 19.08.2026 354,66 USD wert, da der Schlussstand 426,66 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +254,66 Prozent.

Der Börsenwert von S&P Global belief sich zuletzt auf 123,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at