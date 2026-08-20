S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|Lohnendes S&P Global-Investment?
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20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&P Global von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 120,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,831 S&P Global-Aktien. Die gehaltenen S&P Global-Anteile wären am 19.08.2026 354,66 USD wert, da der Schlussstand 426,66 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +254,66 Prozent.
Der Börsenwert von S&P Global belief sich zuletzt auf 123,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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