S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|S&P Global-Investition
|
22.10.2026 16:03:46
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&P Global von vor einem Jahr gekostet
S&P Global-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das S&P Global-Papier an diesem Tag bei 479,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,208 S&P Global-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des S&P Global-Papiers auf 443,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,62 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für S&P Global eine Börsenbewertung in Höhe von 128,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S&P Global Inc
Analysen zu S&P Global Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|S&P Global Inc
|401,60
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.