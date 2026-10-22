S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätte eine Investition in S&P Global von vor einem Jahr gekostet

S&P Global-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das S&P Global-Papier an diesem Tag bei 479,74 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,208 S&P Global-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des S&P Global-Papiers auf 443,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,38 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,62 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für S&P Global eine Börsenbewertung in Höhe von 128,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at