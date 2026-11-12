S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|Frühe Anlage
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&P Global von vor 10 Jahren verdient
Am 12.11.2016 wurde das S&P Global-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die S&P Global-Aktie letztlich bei 125,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,797 S&P Global-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (475,11 USD), wäre die Investition nun 378,69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 278,69 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von S&P Global bezifferte sich zuletzt auf 137,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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