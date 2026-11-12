S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&P Global von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren S&P Global-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.11.2016 wurde das S&P Global-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die S&P Global-Aktie letztlich bei 125,46 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,797 S&P Global-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (475,11 USD), wäre die Investition nun 378,69 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 278,69 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von S&P Global bezifferte sich zuletzt auf 137,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at