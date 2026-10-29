S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|Profitable S&P Global-Anlage?
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29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&P Global von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden S&P Global-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 342,48 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die S&P Global-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,920 Anteilen. Die gehaltenen S&P Global-Anteile wären am 28.10.2026 1 311,99 USD wert, da der Schlussstand 449,33 USD betrug. Mit einer Performance von +31,20 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war S&P Global jüngst 132,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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