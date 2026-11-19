S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|Rentable S&P Global-Investition?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in S&P Global von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde die S&P Global-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der S&P Global-Anteile betrug an diesem Tag 490,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das S&P Global-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,037 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,49 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Papiers am 18.11.2026 auf 446,38 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 909,49 USD entspricht einer negativen Performance von 9,05 Prozent.
Zuletzt verbuchte S&P Global einen Börsenwert von 131,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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