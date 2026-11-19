Investoren, die vor Jahren in S&P Global-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde die S&P Global-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der S&P Global-Anteile betrug an diesem Tag 490,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das S&P Global-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,037 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 909,49 USD, da sich der Wert eines S&P Global-Papiers am 18.11.2026 auf 446,38 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 909,49 USD entspricht einer negativen Performance von 9,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte S&P Global einen Börsenwert von 131,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at