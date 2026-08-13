S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|Rentabler S&P Global-Einstieg?
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in S&P Global von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades S&P Global-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des S&P Global-Papiers betrug an diesem Tag 441,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&P Global-Aktie investiert, befänden sich nun 22,638 S&P Global-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 410,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 283,74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,16 Prozent verringert.
S&P Global war somit zuletzt am Markt 120,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu S&P Global Inc
Analysen zu S&P Global Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|S&P Global Inc
|365,80
|-0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.