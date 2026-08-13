S&P Global Aktie

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WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044

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Rentabler S&P Global-Einstieg? 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in S&P Global von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen S&P Global-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades S&P Global-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des S&P Global-Papiers betrug an diesem Tag 441,74 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&P Global-Aktie investiert, befänden sich nun 22,638 S&P Global-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 410,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 283,74 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,16 Prozent verringert.

S&P Global war somit zuletzt am Markt 120,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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