S&P Global Aktie

S&P Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044

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Performance unter der Lupe 27.08.2026 16:03:34

S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Verlust hätte ein S&P Global-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren S&P Global-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die S&P Global-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 549,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das S&P Global-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,819 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (436,49 USD), wäre das Investment nun 793,81 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20,62 Prozent.

Der S&P Global-Wert an der Börse wurde auf 127,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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