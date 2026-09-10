S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Verlust hätte eine S&P Global-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der S&P Global-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das S&P Global-Papier bei 450,24 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die S&P Global-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,222 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.09.2026 auf 418,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 92,92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 7,08 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für S&P Global eine Börsenbewertung in Höhe von 126,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at