S&P Global Aktie
WKN DE: A2AHZ7 / ISIN: US78409V1044
|Rentables S&P Global-Investment?
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08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in S&P Global von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden S&P Global-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die S&P Global-Aktie bei 429,72 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&P Global-Aktie investiert, befänden sich nun 2,327 S&P Global-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen S&P Global-Papiere wären am 07.10.2026 919,62 USD wert, da der Schlussstand 395,18 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 8,04 Prozent verkleinert.
S&P Global war somit zuletzt am Markt 116,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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