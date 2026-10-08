S&P 500-Papier S&P Global-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in S&P Global von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die S&P Global-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden S&P Global-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die S&P Global-Aktie bei 429,72 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die S&P Global-Aktie investiert, befänden sich nun 2,327 S&P Global-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen S&P Global-Papiere wären am 07.10.2026 919,62 USD wert, da der Schlussstand 395,18 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 8,04 Prozent verkleinert.

S&P Global war somit zuletzt am Markt 116,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at