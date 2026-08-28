S&P 500-Papier Sandisk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandisk von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Sandisk-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 28.08.2025 wurden Sandisk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sandisk-Anteile bei 50,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 196,580 Sandisk-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sandisk-Papiers auf 1 484,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 291 910,75 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 291 910,75 USD entspricht einer Performance von +2 819,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sandisk einen Börsenwert von 219,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at