Sandisk Aktie
WKN DE: A411ZM / ISIN: US80004C2008
|Sandisk-Investmentbeispiel
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Sandisk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandisk von vor einem Jahr abgeworfen
Am 28.08.2025 wurden Sandisk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Sandisk-Anteile bei 50,87 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 196,580 Sandisk-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Sandisk-Papiers auf 1 484,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 291 910,75 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 291 910,75 USD entspricht einer Performance von +2 819,11 Prozent.
Zuletzt verbuchte Sandisk einen Börsenwert von 219,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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