SBA Communications REIT Aktie

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WKN DE: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040

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Profitables SBA Communications REIT (A)-Investment? 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SBA Communications REIT (A)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in SBA Communications REIT (A)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die SBA Communications REIT (A)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 359,86 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investierten, hätten nun 27,789 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der SBA Communications REIT (A)-Aktie auf 181,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 040,85 USD wert. Mit einer Performance von -49,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

SBA Communications REIT (A) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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