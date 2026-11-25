Vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die SBA Communications REIT (A)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das SBA Communications REIT (A)-Papier an diesem Tag 193,30 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,173 SBA Communications REIT (A)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 892,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 172,57 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 10,72 Prozent.

Insgesamt war SBA Communications REIT (A) zuletzt 17,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at