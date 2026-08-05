S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust hätte ein SBA Communications REIT (A)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in SBA Communications REIT (A)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das SBA Communications REIT (A)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 219,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die SBA Communications REIT (A)-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,456 SBA Communications REIT (A)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,74 USD, da sich der Wert einer SBA Communications REIT (A)-Aktie am 04.08.2026 auf 187,90 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 14,26 Prozent.

SBA Communications REIT (A) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,04 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at