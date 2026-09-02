SBA Communications REIT Aktie
WKN DE: A2DKP8 / ISIN: US78410G1040
|Frühe Anlage
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier SBA Communications REIT (A)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SBA Communications REIT (A) von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das SBA Communications REIT (A)-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der SBA Communications REIT (A)-Anteile betrug an diesem Tag 202,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die SBA Communications REIT (A)-Aktie investiert, befänden sich nun 4,950 SBA Communications REIT (A)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 934,70 USD, da sich der Wert eines SBA Communications REIT (A)-Anteils am 01.09.2026 auf 188,81 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 934,70 USD entspricht einer negativen Performance von 6,53 Prozent.
Der Börsenwert von SBA Communications REIT (A) belief sich jüngst auf 20,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|SBA Communications REIT (A)
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